Fluminense anuncia a contratação em definitivo e atacante Lelê assina até 2028

O Fluminense exerceu a opção de compra e Lelê agora é jogador definitivo do clube. O atacante de 26 anos assinou novo vínculo até o fim de 2028 e celebrou o acordo após chegar por empréstimo em março, sendo destaque do Volta Redonda - foi o vice-artilheiro do Campeonato Carioca.

Sorridente, o garoto assinou o novo contrato. "Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa nova etapa na minha vida. Quero agradecer também a todos do clube, ao presidente, ao professor (Fernando) Diniz e à toda comissão técnica por confiarem em mim. Vou me dedicar ao máximo e seguir trabalhando. Vou dar o meu melhor para alcançar todas as expectativas", disse o atacante.

Em nove meses no Fluminense, mesmo na reserva, Lelê disputou 37 jogos, anotando dois gols e distribuindo três assistências. Com ano longo pela frente, o Fluminense pode descansar o veterano Cano em algumas partidas, o que abriria espaço para Lelê, que ainda tem a concorrência do talismã John Kennedy.

"Estou tendo a oportunidade de fazer minha primeira pré-temporada aqui. Espero começar o Carioca bem e dar muitas alegrias à torcida tricolor", completou o atacante, que se reapresentou ao lado de parte do elenco tricolor na semana passada para iniciar a pré-temporada.

Enquanto as principais peças ainda estão em férias após a disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense já prepara um grupo alternativo para a estreia no Campeonato Carioca, marcada para o próximo dia 18 (quinta-feira), às 21h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. Sem as estrelas, Lelê terá a chance de abrir a temporada contra sua ex-equipe.