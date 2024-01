São Paulo continua em busca do 'melhor' técnico e Pablo Maia revela time focado na Supercopa

A diretoria do São Paulo continua vasculhando o mercado nacional e internacional para buscar o melhor substituto para Dorival Júnior, confirmado na seleção brasileira nesta quarta-feira. Enquanto a diretoria não bate o martelo e anuncia o novo comandante, o time vai se preparando para a largada na temporada, e Pablo Maia revela que o foco total é em conquistar a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras.

Aniversariante do dia, Pablo Maia chegou aos 22 anos comemorando o bom desempenho dos companheiros nesta pré-temporada. "Rolou um trote ali comigo, mas fico muito feliz por completar mais um ano de vida fazendo o que amo, é gratificante", disse, antes de falar de 2024.

"A temporada será muito boa, e estamos conseguindo uma grande intensidade no trabalho. É continuar nessa pegada para ter um excelente ano", afirmou, sem esconder o foco no arquirrival Palmeiras. "Estamos trabalhando dia após dia para dar nosso melhor, chegar bem na Supercopa e fazer excelente jogo para começar o ano com esse título."

Com a impossibilidade de fazer uma final com as duas torcidas no estado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não revelou o palco da final. Depois de sondar o Mané Garrincha em Brasília se acenar com a possibilidade de levar a final para o Maracanã, outros estádios começaram a ser avaliados, como o Mineirão, em Belo Horizonte. A final deve mudar de 3 para 4 de fevereiro.

Em dia com trabalhos técnicos e táticos, o elenco do São Paulo aprimorou a velocidade em atividades de piques e depois, com três equipes, disputou mini coletivos em campo reduzido para dar entrosamento entre os reforços com os jogadores remanescentes. O clube contratou os atacantes Erick e Ferreira, e os meio-campistas Luiz Gustavo e Bobadilla.