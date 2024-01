Bia Haddad vai à final de duplas em Adelaide sem precisar jogar; Meligeni cai em quali

Beatriz Haddad Maia avançou à final de duplas do Torneio de Adelaide, na Austrália, sem precisar entrar em quadra, nesta quinta-feira. A tenista número 1 do Brasil e a americana Taylor Townsend vão em buscar do título na noite desta quinta, pelo horário de Brasília. Elas vão enfrentar as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic.

Bia Haddad não precisou jogar a semifinal de duplas porque a alemã Laura Siegemund alegou problema físico - ela estava classificada para jogar as quartas de final. A checa Barbora Krejcikova formava dupla com Siegemund.

Curiosamente, as rivais na final também não precisaram entrar em quadra. A parceria composta pela letã Jelena Ostapenko e pela ucraniana Lyudmyla Kichenok desistiram das duplas do torneio de nível WTA 500.

Será a primeira final de Bia na temporada. A brasileira tem bom histórico nas duplas, apesar de focar nas chaves de simples. No total, tem nove finais e seis títulos. Um dos feitos de sua carreira até agora foi o vice-campeonato do Aberto da Austrália nas duplas, em 2022.

Em mais um lance curioso desta final em Adelaide, a parceria de Bia, Taylor Townsend vai defender o título conquistado no ano passado ao lado de outra brasileira, Luisa Stefani.

Na chave masculina de duplas, Rafael Matos foi eliminado nas quartas de final. O brasileiro e o colombiano Nicolas Barrientos foram derrotados pelo experiente indiano Rohan Bopanna e pelo australiano Matthew Ebden por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 10/7.

QUALI DO ABERTO DA AUSTRÁLIA

O brasileiro Felipe Meligeni se despediu do qualifying do primeiro Grand Slam da temporada nesta quinta. Pela segunda rodada, ele foi derrotado pelo holandês Jesper de Jong por 7/6 (7/5) e 6/1. Meligeni precisa de duas vitórias para entrar na chave principal em Melbourne.

No dia anterior, Laura Pigossi havia sido eliminada logo na rodada de abertura da chave feminina do qualifying. Com estas derrotas, o Brasil terá apenas dois representantes nas chaves principais de simples no Aberto da Austrália: Thiago Wild e Bia Haddad.