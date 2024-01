Alvo do Corinthians, Aboubakar foi afastado de clube turco por polêmica envolvendo implante

O Corinthians está no mercado buscando reforçar o elenco e pode ter uma estrela do futebol internacional em 2024. O atacante camaronês Vincent Aboubakar, do Besiktas, da Turquia, foi oferecido e a nova diretoria estuda a contratação do jogador. Recentemente, o atleta de 31 anos foi assunto na imprensa esportiva por uma polêmica curiosa, envolvendo um transplante capilar.

Durante a última Data Fifa, Aboubakar pediu liberação ao Besiktas para viajar a Camarões para ver a mulher, que estaria doente. Porém, segundo o jornal turco Fanatik, tudo não passou de uma mentira. Na verdade, o atacante visitou o país natal, e depois foi para Paris, na França, para realizar o procedimento estético. Após o implante, ele foi orientado a não cabecear bolas por pelo menos um mês. Para não entrar em campo, ele informou ao clube que sofreu uma lesão.

Ainda de acordo com a publicação, Aboubakar retornou mais duas vezes à capital francesa para fazer uma avaliação do implante. As viagens, porém, foram realizadas sem o conhecimento do Besiktas. Ao descobrir a farsa, o clube turco afastou o jogador por tempo indeterminado. Em comunicado, o time alegou "más exibições e incompatibilidade com a equipe". Na temporada, ele marcou 11 gols e deu três assistências ao longo de 22 partidas.

O Corinthians tem o desejo de contratar um atacante de peso para disputar posição com Yuri Alberto. O favorito era Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, mas as negociações não avançaram. O Grêmio também estaria interessado na contratação de Aboubakar para repor a saída do Luis Suárez, que acertou com o Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos.

O camaronês já disputou três Copas do Mundo e, no Mundial do Catar, marcou o gol da vitória dos camaroneses sobre o Brasil, por 1 a 0, na fase de grupos. O atacante é um dos convocados para a Copa Africana de Nações, que começa no dia 13 de janeiro, na Costa do Marfim.

Três jogadores já foram anunciados como reforços do Corinthians para 2024: o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios, que estava no LA Galaxy, dos Estados Unidos; o volante Raniele, ex-Cuiabá; e o meia-atacante Rodrigo Garro, que atuava pelo Talleres, da Argentina. Hugo, lateral-esquerdo ex-Goiás, assinou pré-contrato no ano passado e também poderá ser anunciado em breve. O clube negocia, ainda, com o zagueiro Félix Torres, jogador do Santos Laguna, do México, e da seleção equatoriana.