'Meus testes físicos estão melhorando com o passar dos anos', diz Renato Augusto

Descartado pelo Corinthians após uma temporada atrapalhada por lesões, como tantas outras de sua carreira, Renato Augusto chegou ao Fluminense animado com o resultado de seus testes junto aos departamentos médico e de fisioterapia do clube. Aos 35 anos e ainda cheio de vontade de estar em campo e conquistar títulos, o meio-campista se vê em boa condição física, talvez melhor do que já esteve em anos anteriores, quando era mais jovem.

"Por incrível que pareça, os meus testes físicos estão melhorando com o passar dos anos. Me preparo muito mais do que quando era mais jovem, conheço mais meu corpo. Eu tenho contrato de dois anos, mas vou jogar até onde eu estiver feliz, onde eu sentir que posso ajudar e render. O momento é de pensar nesse ano e conquistar títulos", disse o veterano.

No Fluminense, Renato espera uma adaptação rápida, até porque tem muito interesse na filosofia de jogo do treinador Fernando Diniz. Foi uma ligação do técnico, inclusive, que o convenceu a fechar com o time das Laranjeiras. "Sempre quis saber como o Diniz chega no resultado final, como ele pensa e como ele quer encontrar espaços. Temos uma admiração mútua. Quando ele me ligou para falar do Fluminense, o que eu tinha de dúvida ele tirou na ligação. Aqui tem profissionais competentes para fazer essa transição", disse.

Marcante na história do Corinthians, especialmente por suas atuações na conquista do Brasileirão de 2015, o meia é carioca e já passou pelo Fluminense quando era bem mais novo. Foi no futsal tricolor que desenvolveu algumas de suas principais habilidades, antes de se tornar jogador das categorias de base do Flamengo, já no futebol de campo. "O futsal me deu muita coisa, a forma de pensar, o jogo rápido, os passes curtos. Sou muito grato ao futebol, porque escrevi uma história bonita no futsal. Agora, vai ser uma continuação de um momento que tive um tempo atrás".

Voltar para o Rio e ter mais familiares por perto foi outro ponto positivo na decisão de acertar com a equipe carioca. "A família toda fica com saudade das crianças. Nossa casa é aqui, então foi um conjunto de fatores pra voltar. Poder estar de volta ao Rio está sendo bem legal", comentou o meio-campista.