Bayern de Munique acerta a contratação do polivalente defensor Eric Dier, do Tottenham

Acabou a novela e Eric Dier é jogador do Bayern de Munique. O inglês de 29 anos assinou até o fim da temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. A contratação era um pedido do técnico Thomas Tuchel, que vê o polivalente defensor uma peça importante após fracasso nas negociações com Ronald Araújo, do Barcelona.

Amigo do atacante Harry Kane, que auxiliou nas negociações, Dier chega ao multicampeão alemão sob elogios pro jogar como zagueiro central, lateral-direito ou mesmo primeiro volante.

"O FC Bayern contratou o zagueiro Eric Dier do Tottenham Hotspur até 30 de junho de 2024 e concordou com uma opção por mais um ano. O inglês recebe a camisa 15 do campeão alemão", anunciou o Bayern em suas redes sociais.

"Esta mudança é um sonho que se tornou realidade para mim, porque desde criança você quer um dia jogar em clubes como o Bayern. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e tem uma história incrível. Quero ajudar o time com minha versatilidade defensiva e estou muito ansioso pelos meus novos colegas e pela torcida no Allianz Arena, que na minha opinião é um dos estádios mais bonitos do mundo", comemorou Dier.

O técnico Thomas Tuchel e os dirigentes do clube bávaro também não pouparam elogios à aquisição. "Ele agora é um especialista como zagueiro central. Mas também disputou muitos jogos da Premier League no passado, em outras posições, podendo jogar tanto na defesa central quanto na lateral ou saído para o jogo", disse o técnico Thomas Tuchel em entrevista coletiva. O Bayern frisou os 274 jogos no Campeonato Inglês e as 49 partidas pela seleção principal da Inglaterra.

"Estamos felizes por termos contratado Eric Dier. Há muito tempo que ele desempenha um papel importante nas nossas considerações sobre este período de transferência. Eric será uma parte valiosa da nossa defesa. Suas habilidades esportivas e experiência internacional vão ajudar a equipe tanto em campo quanto no vestiário", afirmou Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern.