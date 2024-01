Vasco passa aperto, mas vence o Flamengo-SP e avança na Copa São Paulo de Juniores

A fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores está em seu último dia da fase de grupos. Nesta quinta-feira, o Vasco não teve vida fácil diante do Flamengo-SP, mas venceu e conquistou a classificação.

Vasco e Flamengo-SP fizeram uma 'final' pela vaga no Grupo 29. Isso porque o Macapá-AP goleou o Potyguar-RN por 4 a 0 mais cedo, chegando a cinco pontos. Como só tinham quatro pontos, quem vencesse conquistaria a vaga, enquanto o empate favorecia o time de Guarulhos.

O Vasco só conseguiu o gol da vitória aos 26 minutos do segundo tempo, com gol de Paulinho. Assim, terminou na liderança com sete pontos, seguido pelo Macapá. O Flamengo foi eliminado junto com o Potyguar.

Na segunda fase, o Vasco vai enfrentar o Vitória, segundo colocado do Grupo 30, enquanto o Macapá encara o Ibrachina-SP, que terminou em primeiro.

Quem também conquistou classificação foi o São José-RS, que venceu o São Bento por 3 a 2 no Grupo 19, que ainda contará com Audax x Flamengo. No Grupo 20, o Náutico avançou em segundo lugar com seis pontos ao vencer Sharjah Brasil-SP por 3 a 2. Mais cedo, o XV de Piracicaba venceu o Trindade-GO e também avançou.

Já no Grupo 31, Coritiba e Juventus já estavam classificados e se enfrentaram pela liderança. Os paranaenses levaram a melhor e venceram por 2 a 0.

A Copa São Paulo já conta com 63 das 64 vagas no mata-mata definidas: Tanabi, Ponte Preta, Catanduva, Athletico-PR, Coimbra-MG, Mirassol, Grêmio, Figueirense, Botafogo, Tiradentes-PI, Chapecoense, Novorizontino, Ferroviária, São Paulo, Ceará, Gama, Atlético-GO, Guarani, Corinthians, Marília, Fortaleza, CRB, XV de Jaú, Internacional, Fluminense, São-Carlense, Criciúma, Ituano, Capital-DF, América-MG, Desportivo Brasil, Capivariano, Botafogo-SP, Sfera, Atlético-MG, Floresta-CE, São José-RS, XV de Piracicaba, Náutico, Red Bull Bragantino, Atlético Guaratinguetá, Cuiabá, Taubaté, Aster Itaqua, Sport, Palmeiras, Oeste, Juventude, EC São Bernardo, Santos, Água Santa, Portuguesa, Madureira, Cruzeiro, Nova Mutum-MT, Vasco, Macapá-AP, Ibrachina, Vitória, Coritiba, Juventus, Avaí e Retrô-PE.

A maior competição de base do mundo é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

Na segunda fase, a definição dos confrontos é feita a cada dois grupos, sempre com o primeiro colocado de um enfrentando o segundo colocado do outro. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, os do Grupo 3 pegam os do Grupo 4 e assim por diante.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA:

Trindade-GO 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Macapá-AP 4 x 0 Potyguar-RN

Canaã-DF 1 x 3 Monte Azul-SP

São José-RS 3 x 2 São Bento-SP

Flamengo-SP 0 x 1 Vasco-RJ

Sharjah Brasil-SP 2 x 3 Náutico-PE

Juventus-SP 0 x 2 Coritiba-PR

CONFRONTOS DA 2ª FASE:

Tanabi x Athletico-PR

Catanduva x Ponte Preta

Coimbra-MG x Figueirense

Grêmio x Mirassol

Botafogo-RJ x Grêmio Novorizontino

Chapecoense x Tiradentes

Ferroviária x Gama

Ceará x São Paulo

Atlético-GO x Marília

Corinthians x Guarani

Fortaleza x Internacional

XV de Jaú x CRB

Fluminense x Ituano

Criciúma-SC x São-Carlense

Capital-DF x CapivarianoP

Desportivo Brasil x América-MG

Botafogo-SP x Floresta-CE

Atlético-MG x Sfera-SP

1º Grupo 19 x Náutico

XV de Piracicaba x 2º Grupo 19

Red Bull Bragantino x Taubaté

Cuiabá x Atlético Guaratinguetá

Aster Itaquá x Oeste

Palmeiras x Sport

Juventude x Água Santa

Santos x EC São Bernardo

Portuguesa x Nova Mutum-MT

Cruzeiro x Madureira

Vasco x Vitória

Ibrachina-SP x Macapá-AP

Coritiba x Retrô-PE

Avaí-RS x Juventus