Juventus goleia o Frosinone com três de Milik e encara a Lazio na semifinal da Copa da Itália

A Juventus é a última classificada às semifinais da Copa da Itália. E a vaga veio em grande estilo, com goleada por 4 a 0 sobre o Frosinone, em Turim, com show de Milik. A rival pela vaga na decisão será a Lazio, que passou pela Roma na quarta-feira. Do outro lado estarão Fiorentina e Atalanta.

Diferentemente no último encontro entre as equipes, antes do Natal, no qual a Juventus só conseguiu buscar a vitória sobre o Frosinone na reta final da partida, por 2 a 1, desta vez o time de Massimiliano Allegri dominou desde o apito e não teve trabalho para construir o gigante resultado.

Com somente 11 minutos, a equipe da casa já fazia a festa da torcida ao abrir o marcador em gol de pênalti de Milik, o grande nome da partida ao fechar a classificação com um hat-trick. O centroavante polonês levou a equipe ao vestiário com dois gols de vantagem ao aproveitar passe de McKennie.

Jogador da Juventus emprestado ao Frosinone, o brasileiro Kaio Jorge apareceu entre os titulares da visitante, mas isolado na frente, quase não tocou na bola e acabou substituído na reta final, já com o placar definido.

O brasileiro revelado no Santos saiu quando a Juventus já tinha 4 a 0. Logo aos três minutos, Locatelli recebeu dentro da área e rolou para Milik, sem goleiro, ampliar a surra do time de Turim. Ainda deu tempo de Yildiz deixar o seu.

Com o placar construído, Allegri aproveitou os minutos finais para observar alguns de seus jovens jogadores, casos de Andrea Cambiaso (23 anos), Caviglia (23), Nonge Boende (18) e Iling Junior (20). A equipe continuou ofensiva, mas o placar não foi alterado.