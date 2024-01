Flamengo supera o Audax e avança à segunda fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O Flamengo confirmou o favoritismo e se classificou à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória sobre o Audax, por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Estádio José Liberatti, em Osasco.

Com 100% de aproveitamento em três jogos, o Flamengo foi o líder do Grupo 19 e na segunda fase vai encarar o pernambucano Náutico. Quem comemorou o resultado foi o São Bento, que avançou como vice-líder e enfrenta o XV de Piracicaba. Os dois jogos serão no sábado.

A partida foi movimentada no José Liberatti e o Flamengo saiu na frente aos 33 minutos. Depois de tanto insistir, Werton fez boa jogada individual dentro da área do Audax e finalizou cruzado.

O segundo tempo começou com os dois times desperdiçando boas oportunidades. O balde de água fria nas pretensões do Audax veio aos 24 minutos, quando Welinton aproveitou sobra dentro da área para sacramentar a vitória rubro-negra.