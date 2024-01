Sancho retorna ao Borussia Dortmund após brigar com Ten Hag no United: 'Voltando para casa'

Chegou ao fim nesta quinta-feira o 'castigo' do Manchester United a Jadon Sancho. Encostado no clube inglês desde setembro, quando brigou com o técnico Erick Ten Hag, o atacante foi anunciado como reforço do ex-clube, o Borussia Dortmund, onde jogará por empréstimo.

"O Borussia Dortmund contratou o atacante Jadon Sancho, de 23 anos, por empréstimo até o final da temporada. O inglês, atualmente sob contrato com o Manchester United, assinou nesta quinta-feira um contrato de empréstimo até 30 de junho de 2024", informou o clube alemão.

O sorridente jogador recebeu a camisa 10 e não escondeu sua alegria pela oportunidade em poder voltar a jogar futebol. "Quando entrei hoje no vestiário, foi como se estivesse voltando para casa. Conheço o clube de dentro para fora, sempre estive muito próximo dos torcedores aqui e nunca perdi o contato com os responsáveis", disse, empolgado, Sancho.

"Mal posso esperar para ver meus companheiros novamente, entrar em campo, jogar futebol com um sorriso no rosto, dar assistências, marcar gols e ajudar o clube a se classificar para a Liga dos Campeões", completou, dando uma cutucada ao ex-clube, revelando que não se sentia feliz na Inglaterra.

"Jadon faz a diferença absoluta e estou ansioso para vê-lo novamente usando preto e amarelo. Ele conhece esta cidade, o Signal Iduna Park, nossos torcedores e nosso clube. Nos últimos meses, temos certeza de que ele rapidamente se acomodará conosco, encontrará sua melhor forma e nos ajudará a alcançar nossos objetivos na temporada com suas qualidades", celebrou o diretor esportivo Sebastian Kehl.

Aos 23 anos, o atacante da seleção inglesa fez um total de 137 jogos oficiais em sua primeira passagem pelo Borussia Dortmund, com 50 gols e 64 assistências entre 2017 e 2021, antes de retornar à sua terra natal. Ele venceu a Copa da Alemanha de 2021 com vitória por 4 a 1 sobre o Leipzig na final.