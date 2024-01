Corinthians e São Paulo fazem duelos complicados na abertura do mata-mata da Copinha

A fase de grupos da Copa São Paulo Júnior, a Copinha, terminou e apenas 64 dos 128 times seguem vivos no mata-mata rumo ao título da maior competição de base. Nesta sexta-feira, Corinthians e São Paulo terão duelos complicados contra Guarani e Ceará, respectivamente. O dia contará com outros 14 duelos, com Fluminense, Botafogo, Grêmio e Internacional em campo. As outras 16 partidas serão realizadas no sábado.

Líder do Grupo 10 com sete pontos, o Corinthians é o maior campeão do torneio com dez títulos. Às 17h15, enfrentará o Guarani, conhecido adversário por conta das competições estaduais. Já o São Paulo finaliza a sexta-feira, às 21h30, diante do Ceará. O time tricolor avançou em segundo lugar do Grupo 7, com seis pontos, atrás da Ferroviária.

Outros quatro gigantes também entrarão em campo. Às 15h, o Internacional enfrenta o Fortaleza, e, às 19h15, o Grêmio duela com o Mirassol. Entre os cariocas, o Fluminense enfrenta o Ituano às 16h30 e o Botafogo pega o Novorizontino às 19h30.

Entre outros destaques, está a Ponte Preta, que enfrentará o Catanduva, surpresa do Grupo 2 ao se classificar na frente do Athletico-PR. A partida será às 21h30.

Na segunda fase, a definição dos confrontos foi feita a cada dois grupos da fase anterior, sempre com o primeiro colocado de um enfrentando o segundo colocado do outro. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, os do Grupo 3 pegam os do Grupo 4 e assim por diante.

O mata-mata ainda seguirá com a terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

11h

Tanabi x Athletico-PR

14h15

Desportivo Brasil x América-MG

15h

Chapecoense x Tiradentes-PI

Fortaleza x Internacional

Capital-DF x Capivariano

16h

Coimbra-MG x Figueirense

16h30

Fluminense x Ituano

17h15

Corinthians x Guarani

19h

Ferroviária x Gama-DF

Criciúma x São-Carlense

19h15

Grêmio x Mirassol

19h30

Botafogo x Novorizontino

19h45

Atlético-GO x Marília

20h30

XV de Jaú x CRB

21h30

Catanduva x Ponte Preta

Ceará x São Paulo