Bia Haddad vence nas duplas em Adelaide e fatura 1º título da temporada

Beatriz Haddad Maia levantou seu primeiro troféu da temporada na madrugada desta sexta-feira. A tenista número 1 do Brasil faturou o título da chave de duplas do Torneio de Adelaide, preparatório para o Aberto da Austrália. Na final, Bia e a americana Taylor Townsend derrubaram a experiente dupla francesa formada por Caroline Garcia e Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Com o resultado no WTA 500 de Adelaide, Bia busca seu primeiro título da temporada logo em seu segundo torneio de 2024. Antes disputou a United Cup, competição por equipes, na primeira semana do ano. Agora a brasileira foca sua atenção no primeiro Grand Slam da temporada. O Aberto da Austrália começa neste domingo, na cidade de Melbourne.

"Importante encerrar a semana com um título e uma boa performance. Fiz uma pré-temporada muito boa e tenho treinado muito bem, então agora é questão de calma e atitude para que as coisas aconteçam. Estou pronta para Melbourne e pelo que vem pela frente em 2024", projetou a brasileira.

Agora Bia soma sete títulos de duplas em seu currículo, em 10 finais. Uma destas decisões foi disputada justamente no Aberto da Austrália de 2022, quando ela ficou perto do seu primeiro título de Grand Slam. Neste ano, Bia também jogará nas duplas em Melbourne, novamente com Townsend.

Na temporada passada, mesmo dando prioridade às chaves de simples, a brasileira levantou dois troféus nas duplas. O primeiro foi no WTA 1000 de Madri, na Espanha, junto da experiente belarussa Victoria Azarenka. Depois, no último torneio do ano, foi campeã WTA Elite Finals, em Zhuhai, na China, formando parceria com a russa Veronika Kudermetova.

Na madrugada desta sexta, Bia e Townsend encontraram dificuldades somente no primeiro set, o mais duro da partida. Campeãs de Grand Slam, Caroline Garcia e Kristina Mladenovic começaram um pouco melhor, faturaram a primeira quebra da partida e abriram 4/2. Brasileira e americana, contudo, não desanimaram e viraram o placar, vencendo o set inicial.

Embaladas, elas mantiveram o forte ritmo na segunda parcial. Não perderam o saque em nenhum momento e pressionaram o serviço das francesas até a quebra, obtida no sexto game, o que encaminhou a vitória e o título.

O triunfo vai fazer Bia subir no ranking de duplas. Ela deve ganhar duas posições, alcançando o 23º posto. Na lista de simples, a brasileira ocupa o 11º lugar, de olho no Top 10.