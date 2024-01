Barcelona confirma lesão e Raphinha será desfalque em clássico na final da Supercopa

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira que não poderá contar com Raphinha para o clássico com o Real Madrid, no domingo. O atacante brasileiro se machucou na quinta-feira, na semifinal da Supercopa da Espanha, e não terá condições de entrar em campo para a final da curta competição.

"Exames realizados hoje mostraram que o jogador apresenta lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. Ele está fora do time e sua evolução vai definir quando terá condições de voltar ao time", anunciou o clube catalão, pelas redes sociais. A imprensa espanhola estima que o jogador da seleção brasileira fique afastado dos gramados por cerca de um mês.

Titular no jogo de quinta, Raphinha se machucou ainda no primeiro tempo da partida. Substituído de forma precoce, o atacante ficou inconsolável no banco de reservas. Em bom momento na temporada, o brasileiro conquistou a confiança do técnico Xavi Hernández e se tornou uma das apostas do setor ofensivo catalão nesta temporada.

Trata-se da segunda lesão do tipo sofrida por Raphinha nesta temporada europeia. No início, precisou se recuperar de uma lesão no bíceps femoral da perna direita. Na ocasião, foi desfalque por um mês. Com a nova lesão, o brasileiro poderá ser substituído pelo compatriota Vitor Roque, ex-Athletico-PR, que se apresentou ao clube recentemente.

O Barcelona fará o clássico com o Real Madrid no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha. Será o primeiro título a ser decidido no futebol espanhol nesta temporada.