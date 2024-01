Juventude acerta com Roger Machado como substituto de Thiago Carpini

Roger Machado é o novo técnico do Juventude. O treinador chegou a um acordo para substituir Thiago Carpini, que foi para o São Paulo, nesta sexta-feira, em uma reunião virtual. Ele é aguardado em Caxias do Sul para assinar contrato e ser apresentado oficialmente. Com isso, retorna ao primeiro clube de sua carreira.

Roger Machado voltará ao Juventude, clube onde começou a sua carreira de treinador, após deixar de ser auxiliar no Grêmio. Em 2014, conseguiu levar o clube às quartas de final do Campeonato Gaúcho, sendo eliminado justamente para o Grêmio. Na Série C do Brasileiro, foram três vitórias, três derrotas e dois empates.

Após deixar o Juventude, Roger Machado passou por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Fluminense, até ter seu último trabalho, novamente no Grêmio.

No currículo tem quatro conquistas estaduais, sendo duas pelo Bahia, uma pelo Atlético-MG e uma pelo Grêmio. O fato de poder começar o ano à frente de uma nova equipe agrada o treinador.

O Juventude inicia sua trajetória no Campeonato Gaúcho no dia 20 de janeiro, às 19h, diante do Santa Cruz, fora de casa.