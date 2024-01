Santos faz reunião com WTorre e evolui nos trâmites para construção da nova Vila Belmiro

O presidente santista Marcelo Teixeira recebeu Marco Siqueira, CEO da WTorre, na Vila Belmiro, nesta sexta-feira, em uma reunião para tratar da construção da nova Vila, projeto iniciado na gestão de Andrés Rueda. Conforme informado pelo Santos, a conversa teve o objetivo de reforçar os detalhes da parceira e trouxe alguns avanços ao processo em andamento para dar início as obras.

"Muito em breve teremos notícias boas a respeito das possibilidades, mais detalhamentos dos projetos. A possibilidade como cada torcedor vai poder participar, estar junto, deste projeto que é o projeto do ano. Sem dúvida, é um projeto de concentração que a gente tem neste ano", disse Siqueira.

Durante o encontro, que também contou membros do Comitê de Gestão, coordenadores de Departamentos do Clube e diretores da empresa, foi apresentada a documentação da abertura da Sociedade de Propósito Específico (SPE), modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa, cuja atividade é bastante restrita. Na semana que vem, serão protocoladas, na Prefeitura de Santos, as correções exigidas para a aprovação do projeto definitivo.

"Foi uma reunião muito proveitosa, produtiva, dando sequência ao planejamento que fizemos a partir de dezembro. Avançamos muito. Criamos a SPE, será a entidade que representará todas as questões envolvendo a construção da nova arena. Ao mesmo tempo, já criamos um cronograma, onde, em termos de projetos, a Prefeitura já estará recebendo as correções necessárias ainda neste mês de janeiro para que o projeto se torne definitivo", afirmou Teixeira.

Além disso, foi discutida a disposição das cadeiras cativas e camarotes. O Santos solicitou à WTorre que a comercialização desses setores tenha início no dia 14 de abril, data de aniversário do clube. "Já queremos criar para o aniversário, a partir de 14 de abril, o lançamento da campanha de vendas, para que a gente consiga, atraindo o associado, o torcedor, fazer com que, da teoria e do papel, ele se transforme na prática, com adesão para arrecadação de fundos", comentou o presidente santista.

A diretoria do Santos assinou, em setembro, ainda sob o comando de Rueda, um memorando de Entendimento com a WTorre para construir seu novo estádio. A futura arena terá capacidade para receber 35 mil torcedores, muito superior ao limite atual, que é de 16 mil. A assinatura liberou o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras.