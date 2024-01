Alario chega ao Internacional nos braços da torcida e eufórico: 'Estou pronto para jogar'

Atacante acostumado a definir jogos importantes, o argentino Alario chegou ao Internacional nos braços da torcida e "pronto" para voltar a dar alegrias a um clube. Após passagem decepcionante no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o reforço de 31 anos vestiu a camisa com sua idade e mostrou confiança em brilhar na equipe colorada.

"Estou muito agradecido à torcida pela recepção. Eu não esperava. Foi um lindo momento. Agora vou trabalhando com meus companheiros e vivendo cada momento", disse Alario, que treinou nesta sexta-feira e já se colocou à disposição de Eduardo Coudet.

"Me sinto muito bem. É aproveitar todos esses dias para ficar ainda melhor. E depois o treinador escolhe quem vai jogar. Mas me sinto em ótimas condições", enfatizou. "Estou com muita vontade e muita expectativa. E também é muito importante ter amigos aqui", disse, ao reencontrar Ops ex-companheiros Mercado (atuaram juntos no River Plate) e Aránguiz (companheiro de Bayer Leverkusen).

"Já estava falando com Mercado e Aránguiz antes de vir. Eles me passaram as melhores informações do clube, sobre a força do grupo que tem aqui, das pessoas que tem aqui. E estou muito feliz", salientou, garantindo que está no auge.

"Cresci e aprendi muito nos últimos anos. Acredito que me vejo mais completo do que antes. O atacante tem que fazer outras funções além de marcar gol, futebol mudou. E aprendi muito na Europa", garantiu. "Me encontro em perfeitas condições, estou pronto, e a comissão técnica vai decidir quando entrarei em campo."