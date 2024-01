Triatleta Luisa Baptista tem 'melhora geral a cada dia', informa Hospital das Clínicas

A triatleta Luisa Baptista, atropelada enquanto treinava em estrada de São Carlos, no interior de São Paulo, ainda não tem previsão de ir para o quarto, mas o último Boletim Médico divulgado nesta sexta-feira pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), onde se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), revela uma evolução diária no estado da atleta.

Desde o acidente, no dia 23 de dezembro, que a triatleta trava uma luta diária pela vida após sofrer múltiplas lesões (pneumotórax, traumatismo craniano, além de fraturas na perna, clavícula e costela), com constante evolução.

"A triatleta Luisa Baptista segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP após ter sido vítima de um grave atropelamento em 23/12/2023. A evolução clínica da triatleta tem sido satisfatória, como melhora do quadro geral a cada dia", informou o Boletim Médico.

Representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Santiago, no Chile, Luisa passou por alguns procedimentos cirúrgicos por causa das fraturas, depois ainda fez limpeza e drenagem de cavidade torácica. O HCFMUSP celebra a evolução clínica, mas mantém cautela sobre a ida para o quarto e a consequente alta.

"Ela segue na Unidade de Terapia Intensiva em processo de reabilitação e sem expectativa de alta", completou o hospital, revelando que alguns cuidados ainda são necessários pela gravidade dos ferimentos.