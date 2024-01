São Paulo cede empate ao Ceará, mas avança à 3ª fase da Copinha nos pênaltis

São Paulo e Ponte Preta finalizaram a sexta-feira na Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, com emoção. Após saírem na frente do placar, cederam o empate para Ceará e Catanduva, respectivamente, mas venceram nos pênaltis e avançaram à terceira fase.

O São Paulo abriu o placar diante do Ceará com gol de Faisal, mas Caio empatou. Na disputa por pênaltis, o time paulista venceu por 4 a 2. Agora, o São Paulo vai enfrentar a Ferroviária, que eliminou o Gama-DF com vitória por 3 a 2.

Na outra partida, a Ponte Preta também saiu na frente com gol de Luã. Nos acréscimos, porém, o Catanduva empatou com Marcos. Nas cobranças de pênaltis, o time de Campinas foi perfeito e venceu por 5 a 4. A Ponte Preta enfrentará o Athletico-PR, que eliminou o Tanabi também nas penalidades.

Atlético-GO e CRB também avançaram. Os goianos não tiveram dificuldades diante do Marília, golearam por 5 a 1, com três gols de Daniel e agora enfrentam o Corinthians. O CRB empatou sem gols com o XV de Jaú, venceu nos pênaltis por 3 a 2 e pega o Fortaleza na próxima fase.

A segunda fase será concluída no sábado com mais 16 jogos. O mata-mata ainda seguirá com a terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA:

Tanabi 1 (1) x (4) 1 Athletico-PR

Desportivo Brasil 2 (3) x (5) 2 América-MG

Chapecoense 4 (4) x (5) 4 Tiradentes-PI

Fortaleza 4 x 0 Internacional

Capital-DF 4 x 0 Capivariano

Coimbra-MG 1(3) x (2) 1 Figueirense

Fluminense-RJ 2 x 3 Ituano

Corinthians 2 (5) x (4) 2 Guarani

Ferroviária 3 x 2 Gama-DF

Criciúma 2 x 1 São-Carlense

Grêmio 4 x 1 Mirassol

Botafogo 0 x 2 Novorizontino

Atlético-GO 5 x 1 Marília

XV de Jaú 0 (2) x (3) 0 CRB

Catanduva 1 (4) x (5) 1 Ponte Preta

Ceará 1 (2) x (4) 1 São Paulo

CONFRONTOS DA 3.ª FASE DEFINIDOS:

Athletico-PR x Ponte Preta

Coimbra-MG x Grêmio

Novorizontino x Tiradentes-PI

Ferroviária x São Paulo

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x CRB

Ituano x Criciúma

Capital-DF x América-MG