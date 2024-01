Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco e mineiros defendem favoritismo na 2ª fase da Copinha

Os últimos 16 classificados para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão conhecidos ao longo deste sábado. Destaques para Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Atlético-MG e Cruzeiro.

Campeão das últimas duas edições e um dos favoritos ao título, o Palmeiras defende os 100% de aproveitamento contra o Sport, na Arena Barueri. Também com três vitórias até aqui, o Santos encara o EC São Bernardo, em Diadema.

Dono da maior goleada até aqui - 9 a 0 sobre o União Mogi -, o Cruzeiro segue em Mogi das Cruzes e vai enfrentar o Madureira. Já o rival Atlético-MG, que se classificou com campanha perfeita, busca a vaga diante do Sfera-SP, em Santana do Parnaíba.

Desfalcado de alguns titulares que se juntaram aos profissionais para a pré-temporada, o Flamengo joga contra o Náutico, em Osasco. Depois de passar sufoco na primeira fase e se classificar apenas na última rodada, o Vasco enfrenta o Vitória-BA, em Guarulhos.

Confira os jogos da 2ª fase

SÁBADO (13/01)

11h

Cuiabá-MT x Atlético Guaratinguetá-SP

Ibrachina-SP x Macapá-AP

Coritiba-PR x Retrô-PE

Avaí-SC x Juventus-SP

14h

Portuguesa-SP x Nova Mutum-MT

15h

Botafogo-SP x Floresta-CE

XV de Piracicaba-SP x São José-RS

Red Bull Bragantino-SP x Taubaté-SP

Aster-ES x Oeste-SP

Vasco-RJ x Vitória-BA

17h

Juventude-RS x Água Santa-SP

17h15

Palmeiras-SP x Sport-PE

19h15

Atlético-MG x Sfera-SP

19h30

Santos-SP x EC São Bernardo-SP

21h30

Flamengo-RJ x Náutico-PE

Cruzeiro-MG x Madureira-RJ