Novo reforço, Robert Rojas coloca Vasco na luta por títulos em 2024: 'Vamos brigar por tudo'

Emprestado pelo River Plate ao Vasco por uma temporada, o zagueiro Robert Rojas foi apresentado, neste sábado, em Punta del Este, no Uruguai, como reforço do clube para 2024 em tom de muito otimismo. O defensor colocou o clube na briga por todos os títulos do ano: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.

"A mensagem que mando aos torcedores do Vasco é que fiquem tranquilos. Vamos brigar por tudo, estamos nos preparando da melhor maneira, dando 100% na pré-temporada, o grupo está trabalhando muito bem. Estamos com muitas expectativas, trabalhando bem e adaptando o mais rápido possível para encarar o ano que vai ser bem difícil. Vamos batalhar por tudo", afirmou o defensor.

Ao falar sobre o técnico Ramón Díaz, Rojas foi sincero ao demonstrar um certo desapontamento por não ter sido convocado para defender o Paraguai durante a passagem do treinador pela seleção, mas revelou ter tido uma longa conversa com o comandante e se colocou à disposição para jogar em qualquer setor do campo.

"Eu o conhecia quando estive no River Plate. Mas não cheguei a estar com ele na seleção porque não fui convocado. Falei com ele antes de vir, me contaram como era o clube, tudo que tinha, que é um clube lindo. Quando cheguei também percebi isso, que tem uma torcida maravilhosa. Senti o carinho da torcida desde o início e fico muito feliz por isso. Eu estou à disposição dele. Se Ramón me colocar como zagueiro ou lateral, dá quase no mesmo. Estou sempre disposto a dar o meu melhor, seja em qual posição que estiver: zagueiro ou lateral. O que eu quero é estar sempre à disposição", disse.

Aos 27, o zagueiro falou sobre a relevância do zagueiro Medel, um dos mais experientes no elenco vascaíno. "Eu me identifico com o Medel. Jogamos quase na mesma posição, somos zagueiros e tenho muito a aprender com ele. É um jogador muito experiente e com o passar dos dias vou aprender muita coisa com ele porque é um exemplo a ser seguido. Jogador muito bom, que sempre treina da melhor maneira e conversa com os mais jovens. É um capitão respeitável e espero aprender muito com ele."

Com o zagueiro no elenco, o Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro (quinta-feira), às 19h30, diante do Boavista, em São Januário.