Bayer Leverkusen vence com gol nos acréscimos e mantém vantagem na liderança do Alemão

Foi sofrido, mas o Bayer Leverkusen derrotou o Augsburg, com gol do argentino Palacios nos acréscimos, neste sábado, no WWK Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, e se manteve na liderança isolada, com quatro pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, o segundo colocado.

O resultado só exalta ainda mais o grande trabalho do ex-meia Xabi Alonso no comando do Leverkusen. Na atual temporada, foram 26 jogos - 17 no Campeonato Alemão -, com 23 vitórias, 82 gols marcados e nenhuma derrota. Não à toa é o líder com 45 pontos, quatro na frente do Bayern de Munique.

O Augsburg, por sua vez, conheceu o seu quarto tropeço consecutivo na competição e ficou estacionado no 11º lugar, com 18 pontos, ainda longe da zona de rebaixamento.

A expectativa era de um jogo tranquilo por parte do Leverkusen e poderia ser provada com os 66% de posse de bola do time visitante, que encontrou uma defesa sólida do Augsburg, que jogou no contra-ataque para tentar surpreender o líder do campeonato.

A tática não deu certo por muito pouco. O Leverkusen foi melhor durante todo o duelo e chegou a acertar uma bola no travessão em arremate de Grimaldo. O goleiro Dahmen também teve atuação de destaques, tendo protagonizado ao menos quatro defesas difíceis.

Quando o empate estava próximo de ser confirmado, o Leverkusen chegou ao tão sonhado gol. Após uma troca de passes envolvente na entrada da área do Augsburg, a bola chegou nos pés de Palacios. Dentro da área, ele recebeu de Grimaldo, conseguiu fazer o domínio e encheu o pé para dar três pontos importantes ao Bayer na briga pelo título alemão.

Ainda neste sábado, em confronto direto por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o Eintracht Frankfurt chegou aos 27 pontos ao superar o RB Leipzig (4º), com 33, por 1 a 0, fora de casa.

Os demais jogos terminaram empatado. Freiburg (7º) ficou no 0 a 0 com o União Berlin (15º). Já o Colônia (17º) empatou por 1 a 1 com o Heidenheim (9º), mesmo resultado do duelo entre Mainz (16º) e Werder Bremen (13º).