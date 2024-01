Mano orienta treino tático e dá ênfase à bola parada de olho na estreia do Corinthians

O técnico Mano Menezes comandou um treino tático na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, e deu os primeiros sinais de como pretende esquematizar o Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista. Além de dar ênfase às jogadas de bola parada, ele organizou atividades com os atletas do setor ofensivo e defensivo.

A equipe titular foi escalada com três jogadores no ataque. Neste início de preparação, o treinador fez um esboço do time que deve encarar o Guarani, no dia 21, na Neo Química Arena, na estreia das duas equipes no Campeonato Paulista.

Com Cássio no gol, o setor defensivo teve Fagner e Hugo nas laterais e Caetano e Lucas Veríssimo na zaga. Raniele, Maycon e Matheus Araújo formaram o meio-campo. Na frente, Rodrigo Garro e Romero fazem companhia a Yuri Alberto.

Este foi o segundo treino tático realizado nesta semana e o trabalho foi acompanhado pelo presidente Augusto Melo e também pelo diretor de futebol Rubens Gomes. Mano dividiu o elenco em dois grupos e, após o início de trabalho na academia, os atletas iniciaram o aquecimento e realizaram um trabalho técnico.

Neste domingo, Mano Menezes vai poder ver, no campo, o resultado dos trabalhos feitos nesta semana. O Corinthians enfrenta o União São João em jogo-treino e depois segue concentrado no CT Joaquim Grava para complementar o período de pré-temporada.