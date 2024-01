Ancelotti vê Real Madrid pronto para final com o Barcelona: 'Equipe está bem e merece o título'

O técnico Carlo Ancelotti vê o Real Madrid preparado para conquistar a Supercopa da Espanha. Foi esse o tom do discurso do treinador italiano na coletiva realizada neste sábado, em Riad, para falar da Final da Supercopa da Espanha diante do Barcelona. O jogo acontece neste domingo.

"A equipe está bem, motivada, e merece o título. É sempre gratificante preparar um time para jogos desta grandeza. O que fazer para ser campeão? Temos de ganhar o jogo e vai ser um grande espetáculo", afirmou o treinador em entrevista realizada no estádio Al-Awwak Park.

Com o time já definido na cabeça, o treinador do Real Madrid disse que não pretende dar pistas sobre alguma possível mudança. Ele comentou ainda a importância de vencer uma competição tão tradicional justamente sobre o maior rival.

"A Supercopa é uma competição que termina domingo. É um título importante para a imagem do clube. O Real Madrid pode estar um pouco melhor, mas está tudo igualado. Respeitamos o rival, que nos venceu no ano passado, mas a fome de vencer é sempre a mesma", afirmou o treinador em entrevista ao jornal Marca.

Por fim, Ancelotti falou ainda do episódio envolvendo Toni Kroos, bastante vaiado na partida diante do Atlético de Madrid por ter criticado a ida de grandes jogadores para o futebol da Arábia Saudita.

"Ele é experiente e não vai deixar se envolver pelo que vier dos torcedores. O Toni conhece muito bem o mundo do futebol e posso garantir que ele está muito motivado. Nada vai afetá-lo", comentou.