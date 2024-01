Cristiane se despede do Santos e deve reforçar o Flamengo

A atacante Cristiane, vice-campeã mundial com a seleção em 2007 e duas vezes medalhista olímpica de prata, encerrou neste sábado sua terceira passagem pelo Santos. Conforme informado pelo clube em nota oficial, a jogadora de 38 anos saiu de forma amigável, após um acordo para rescisão contratual. Nos próximos dias, ela deve ser anunciada como reforço do Flamengo.

"Hoje é um dia de encerramento de ciclo", escreveu Cristiane no Instagram. "Um ciclo que tem quatro anos no total, e muitos outros fora de campo.Que começou com meu pai apresentando o Santos, um time gigante, e o primeiro clube que conheci na minha vida e que termina hoje, com a minha saída das Sereias da Vila, que foram minha casa desde 2020 e que carrego no coração e na minha história. Foram 140 jogos, 120 gols e tantos outros que vi de perto acontecer e comemorei, muito. É dia de agradecer pela torcida desse clube imenso, às companheiras de time que passaram por aqui, torcedores, funcionários, direção e profissionais do clube, todos que estiveram nesse período e fizeram parte desse ciclo. Obrigada, Santos Futebol Clube. Cada momento especial que vivi aqui estará na minha memória", concluiu.

Cristiane viveu sua primeira experiência no Santos em 2009, ano em que atuou ao lado de Marta e foi campeã da Libertadores, com uma goleada por 9 a 0 sobre o Universidad Autónoma, do Paraguai, na final, e da Copa do Brasil, marcando gol na decisão. Chegou a ir para o Chicago Red Stars, em seguida, mas voltou à Vila Belmiro já em 2010, com um contrato curto. O tempo foi o suficiente para conquistar outra libertadores.

O terceiro capitulo da relação com o Santos começou em 2020, após uma breve passagem pelo rival São Paulo. Desta vez, a atacante não conseguiu conquistas como no passado, mas teve bons números, especialmente em 2022, quando fez 32 gols e anotou seis assistências em 30 jogos. Na temporada 2023, teve 13 gols e três assistências em 26 jogos.

Figura histórica da seleção brasileira, Cristiane ficou mais de dois anos sem ser convocada, enquanto o Brasil era treinado pela sueca Pia Sundhage. Com a chegada do técnico Arthur Elias, multicampeão com o Corinthians, ela voltou a aparecer em uma convocação em setembro do ano passado e se emocionou. "Não sei explicar o que tô sentindo, chorei com minha família e chorei com minhas amigas. Parece minha primeira convocação", disse na ocasião.