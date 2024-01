Inter de Milão goleia o Monza mantém a liderança isolada no Campeonato Italiano

A Inter de Milão confirmou o seu favoritismo na abertura do segundo turno ao derrotar o Monza por 5 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, e ampliou a vantagem para o vice-líder do torneio. O time do técnico Simone Inzaghi chegou aos 51 pontos e tem agora cinco de frente para a Juventus, que entra em campo nesta terça para encarar o Sassuolo no complemento da rodada do final de semana.

O turco Calhanoglu e o argentino Lautaro Martínez foram os destaques do confronto com dois gols cada. Marcus Thuram completou a goleada. Pessina, de pênalti, descontou.

Com 25 pontos após a derrota em casa, o Monza tenta a reabilitação já no próximo sábado visitando o Empoli. No mesmo dia, a Inter defende a liderança em seu estádio diante da Atalanta.

Na partida, a equipe de Milão abriu a vantagem de dois gols com apenas 14 minutos. Gagliardini meteu a mão na bola dentro da área e o juiz marcou pênalti. Calhanoglu bateu e fez 1 a 0 aos 12 minutos. Dois minutos depois, Lautaro Martinez ampliou.

Na volta do intervalo, Calhanoglu fez 3 a 0 ao receber boa bola de Thuram, aos 15 minutos. O Monza descontou com Pessina cobrando pênalti aos 24, mas no final da partida, a Inter teve tempo de fazer mais dois gols.

Aos 39 minutos, de pênalti, Lautaro Martínez fez mais um e transformou o resultado em goleada: 4 a 1. Nos acréscimos. Marcus Thuram recebeu com liberdade na área, deixou o zagueiro no chão, e chutou no canto para fechar o placar em 5 a 1.

Mais três partidas foram disputadas neste sábado, pela rodada do Campeonato Italiano. Jogando diante de sua torcida, o Genoa ficou no empate sem gols diante do Torino. O resultado não agradou nenhuma das equipes. O time de Turim contabiliza 28 pontos e ocupa o 10º lugar. Já os donos da casa aparecem no 12º posto com 22 pontos.

O Napoli fez valer o mando de campo e bateu, de virada, a lanterna Salernitana por 2 a 1. O resultado deixa o atual campeão italiano na 6ª posição com 31 pontos. Candreva colocou os visitantes em vantagem e Matteo Politano empatou cobrando pênalti no primeiro tempo. O gol da vitória veio nos acréscimos da etapa final com Rrahmani.

No confronto de duas equipes que ocupam a parte debaixo da tabela, o Verona derrotou o Empoli por 2 a 1, chegou aos 17 pontos e, momentaneamente, está fora da zona de rebaixamento. O revés mantém o time do técnico Aurelio Andreazzoli na vice-lanterna com 13 pontos. Milan Djuric e Ciryl Ngonge abriram vantagem para os donos da casa enquanto Szymon Zurkowski descontou.