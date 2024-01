Celtics vencem Rockets e chegam a 19ª vitória em casa na NBA; Lakers e Warriors perdem

O Boston Celtics chegou a 19 vitórias consecutivas em casa na NBA, pela primeira vez em sua história, em grande estilo. Na noite deste sábado, no TD Garden, deu um verdadeiro show de basquete ao derrotar o Houston Rockets por 145 a 113, com grande atuação de Jaylen Brown, que terminou o duelo como cestinha ao fazer 32 pontos. Jayson Tatum também brilhou com 27. Ele ainda contribuiu com oito rebotes e cinco assistências.

Os Celtics estão disparados na liderança da Conferência Leste, com 30 vitórias e apenas nove derrotas, sendo a melhor campanha desta temporada da NBA. De quebra, deixou os Rockets com apenas a décima colocação da Conferência Oeste, com quartel de 19 triunfos e 19 revezes.

Em Salt Lake City, o Los Angeles Lakers conheceu a 21ª derrota nesta temporada ao perder para o Utah Jazz por 132 a 125. O astro LeBron James ficou de fora da partida por causa de uma lesão no tornozelo e foi visto fazendo "caras e bocas" nas arquibancadas. Ele está evidentemente descontente com a campanha de sua equipe, que ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste.

Outra derrota doída foi do Golden State Warriors, 12º colocado da Oeste. Sem contar com Stephen Curry, que passou por uma operação na mão esquerda, o time da Baía de São Francisco foi facilmente derrotado pelo Milwaukee Bucks por 129 a 118, graças ao grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 33 pontos.

Já o líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder venceu o Orlando Magic por 112 a 100, com mais uma partida 'monstruosa' do canadense Shai Gilgeous-Alexander. Ele fez 37 pontos e ainda ajudou com seis rebotes e sete assistências.

Confira os resultados deste sábado:

Boston Celtics 145 x 113 Houston Rockets

Atlanta Hawks 99 x 127 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 94 x 106 New York Knicks

Milwaukee Bucks 129 x 118 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 112 x 100 Orlando Magic

Dallas Mavericks 108 x 118 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 116 x 122 Chicago Bulls

Utah Jazz 132 x 125 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Miami Heat x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns