Sport confirma Gustavo Coutinho na maior negociação envolvendo dois clubes do Nordeste

O Sport confirmou que realizou a maior transação da história do futebol do Nordeste ao desembolsar R$ 7 milhões pela compra de 70% dos direitos econômicos de Gustavo Coutinho junto ao Fortaleza. O atacante, de 24 anos, assinou com o clube rubro-negro por quatro temporadas.

Os valores são quase o dobro dos envolvidos na maior negociação entre clubes nordestinos até então. Em 2022, o Bahia tirou o zagueiro Marcos Victor do Ceará por R$ 3,9 milhões. A terceira maior transação foi do atacante Romarinho, envolvendo justamente Sport e Fortaleza.

Esta será a segunda passagem de Gustavo Coutinho pela Ilha do Retiro, uma vez que atuou pelo Sport também no segundo semestre de 2022, onde registrou boas atuações. Na última temporada, esteve no Atlético-GO, onde marcou 16 gols e deu quatro assistências em 37 partidas, e foi peça decisiva no acesso da equipe.

O atacante também acumula passagens por Fortaleza, Botafogo-PB e Operário Ferroviário. Gustavo Coutinho, aliás, é o 11º reforço anunciado pelo Sport para a temporada.

O Sport já entrou em campo na temporada. Neste sábado, o clube rubro-negro estreou no Campeonato Pernambucano com vitória sobre o Petrolina por 1 a 0, fora de casa. O próximo desafio é nesta quarta-feira, às 19h, contra o Retrô, na Arena Pernambuco.

Confira as maiores transferências envolvendo dois clubes do Nordeste:

1º- Gustavo Coutinho - R$ 7 milhões - Fortaleza/Bahia, 2024.

2º - Marcos Victor - R$ 3,9 milhões - Ceará/Bahia, 2022.

3º - Romarinho - R$ 2,5 milhões - Fortaleza/Sport, 2023.

4º - Bruno Pacheco - R$ 2 milhões - Ceará/Fortaleza, 2022.

5º - Cléber Santana - R$ 1,5 milhão - Sport/Vitória, 1997.

6º - Fernando Sobral - R$ 1,3 milhão - Sampaio Corrêa/Ceará, 2018, e Chiquinho - R$ 1,3 milhão - Sport/Vitória, 1997.

7º - Ronaldo Alves - R$ 1,1 milhão - Náutico/Sport, 2016, e Jean Carlos - R$ 1,1 milhão - Náutico/Ceará, 2022.

8º - Russo - R$ 1 milhão - Sport/Vitória, 1997.