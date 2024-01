Favoritos, Palmeiras e Santos fecham a terceira fase da Copa São Paulo de Juniores

Os últimos oito jogos da terceira fase da Copa São Paulo de Juniores acontecerão nesta segunda-feira com destaque para o atual bicampeão Palmeiras, que entrará em campo diante de uma das surpresas do torneio, o Aster Itaquá-SP, que vem de triunfo sobre o Oeste-SP.

O Palmeiras encontrou dificuldade, mas conseguiu continuar com 100% de aproveitamento ao derrotar o Sport por 3 a 1. Esse foi o resultado menos expressivo do clube alviverde, que derrotou Queimadense-PB (7 a 0), União ABC-MS (4 a 0) e Oeste-SP (4 a 1).

Tricampeão da Copinha, o Santos enfrentará o Água Santa, que superou o Juventude, um dos times da Série A do Campeonato Brasileiro eliminados na segunda fase. O jogo será às 19h15, em Diadema.

Mais dois jogos chamam a atenção. O Flamengo, que mandou boa parte de seu time para o grupo que iniciará o Campeonato Carioca, enfrenta o São José-SP, que eliminou o XV de Piracicaba nos pênaltis. A equipe rubro-negra avançou com um triunfo por 1 a 0 sobre o Náutico. A partida será em Osasco, às 21h30.

Já o Cruzeiro, que derrotou o Madureira por 1 a 0, terá pela frente a Portuguesa. O time da capital paulista despachou o Nova Mutum-MT por 2 a 0. O jogo será às 20h45, em Mogi das Cruzes.

O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

11h

Coritiba x Juventus

Taubaté x Atlético Guaratinguetá

14h

Vitória x Ibrachina

14h15

Botafogo-SP x Sfera

18h30

Aster Itaquá x Palmeiras

19h15

Água Santa x Santos

20h45

Portuguesa x Cruzeiro

21h30

Flamengo x São José