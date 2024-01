Lillard decide com cesta de 3 pontos na prorrogação e Bucks vencem Kings na NBA

Em um jogo com quase 300 pontos, o Milwaukee Bucks contou com uma cesta certeira de três pontos para superar o Sacramento Kings na prorrogação, na madrugada desta segunda-feira, na NBA. Damian Lillard foi o responsável pela cesta decisiva no estouro do cronômetro, deixando os Bucks mais perto do líder Boston Celtics na Conferência Leste. No Oeste, o Denver Nuggets freou o embalo do Indiana Pacers.

Jogando em casa, os Bucks enfrentaram maior dificuldade do que o esperado nesta rodada. Apesar do "triple-double" de Giannis Antetokounmpo (27 pontos, dez rebotes e dez assistências), o time anfitrião precisou também de uma noite inspirada de Lillard para, responsável por 29 pontos e oito rebotes, para superar o bom momento dos Kings.

"Dois deles (dos Kings) correram para Giannis e, assim que olhei para cima, Brook já estava correndo em minha direção e eu sabia que era nisso que a jogada daria", comentou Lillard, sobre a jogada decisiva da partida. "Acabei mudando de direção e entrei no espaço onde pude dar uma boa olhada na marca dos três pontos. Foi um arremesso bastante confortável. Esse é o tipo de jogo que você não quer deixar escapar. É uma vitória de qualidade contra um bom time", declarou.

Os visitantes foram liderados pelos inspirados Domantas Sabonis (21 pontos, 15 assistências e 13 rebotes), Kevin Huerter (26 pontos e 10 rebotes), De'Aaron Fox (32 pontos) e Malik Monk (28 pontos).

O triunfo deixou os Bucks mais perto dos Celtics na briga pela liderança da Conferência Leste. O time de Milwaukee tem 28 vitórias e 12 derrotas, contra 30/9 do primeiro colocado. Os Kings estão em sexto na tabela do Oeste, com 23/16.

Em outro bom jogo da noite, o Denver Nuggets aproveitou o fator casa para derrotar o embalado Indiana Pacers por 117 a 109. Nikola Jokic e Michael Porter Jr. comandaram os donos da casa. O primeiro quase terminou a partida com um "triple-double": 25 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Porter anotou 25 pontos e oito rebotes. Os Pacers, sem o lesionado Tyrese Haliburton, foram liderados por Bruce Brown, autor de 18 pontos e 10 rebotes.

Atuais campeões da NBA, os Nuggets estão em terceiro lugar no Oeste, com 28 triunfos e 13 derrotas. Os Pacers ocupam a sexto posição do Leste, com 23/16.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Denver Nuggets 117 x 109 Indiana Pacers

Miami Heat 104 x 87 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 109 x 105 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 143 x 142 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 116 x 127 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Washington Wizards x Detroit Pistons

New York Knicks x Orlando Magic

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Miami Heat

Utah Jazz x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder