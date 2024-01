Atlético-MG anuncia renovação de contrato de Alan Franco até dezembro de 2025

Felipão disse na semana passada que tinha tudo para fazer um grande ano com o Atlético-MG por causa da manutenção do elenco. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a renovação de mais uma peça importante por recomendação do treinador: o meio-campista Alan Franco, garantido até o fim de 2025.

"Vamos por mais, Franco! O Galo renovou o contrato do meio-campista equatoriano Alan Franco! O novo vínculo com o atleta se encerrará em dezembro de 2025! Pra cima, hermano", anunciou o Atlético em suas redes sociais.

Desde 2020 defendendo as cores do Atlético-MG, o equatoriano passou um tempo emprestado ao Charlotte, da Major League Soccer (MLS), mas retornou no ano passado por indicação do técnico.

Com o novo vínculo assinado, Alan Franco fica tranquilo para apenas se dedicar ao clube mineiro. O jogador poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio de ano e já vinha recebendo forte assédio do Independiente, da Argentina, que está fechando com o são-paulino Gabriel Neves.

Como o volante argentino Rodrigo Battaglia passou por cirurgia no joelho direito e não deve voltar neste início de temporada, Alan Franco deve começar o ano entre Osa titulares. Antes do volante, o clube havia anunciado a renovação com Mariano, Guilherme Arana, Rubens, Maurício Lemos e o próprio Battaglia.