Corinthians anuncia a chegada de Gustavo Henrique e Corinthians ganha concorrência na defesa

O Corinthians não ganha um título desde o Paulistão de 2019. E as últimas conquistas vieram graças a um bom setor defensiva. Ciente que precisava renovar o setor, o clube oficializou nesta segunda-feira Gustavo Henrique, terceiro zagueiro contratado para 2024 - já havia repatriado Raul Gustavo e anunciado Félix Torres - além de acertar a compra em definitivo de Lucas Veríssimo.

"Zagueiro novo no Timão! Gustavo Henrique é mais um reforço do Coringão para 2024. O defensor chega sem custos e com contrato válido até dezembro de 2025. Boa sorte, GH", anunciou o Corinthians em suas redes sociais.

Para contar como jogador, revelado pelo Santos e que teve passagem boa pelo Flamengo, o clube não precisou desembolsar valores ao Valladolid, da Espanha. "O Corinthians acertou a contratação do atleta junto ao Real Valladolid Club de Fútbol, da Espanha, sem custos e ficou com 70% dos direitos econômicos do jogador - os outros 30% permanecem com o time espanhol", divulgou o clube, usando sua nova política de transparência nos negócios.

"Seu contrato é válido até 31 de dezembro de 2025 e sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 532 mi) para o mercado internacional." O acordo foi assinado ao lado do diretor de Futebol Rubão.

A contratação de Gustavo Henrique é um sonho antigo do Corinthians, que já havia tentado trazê-lo quando ainda defendia o Santos. Com o jogador, Mano Menezes ganha na força física, já que Lucas Veríssimo e Félix Torres também são fortes na marcação, e também no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivo. E tem a possibilidade de escalar o time no 3-5-2, dando liberdade para os laterais avançarem.

"Sentimento de felicidade muito grande, fui recebido super bem por todos aqui, estou me sentindo cada vez mais em casa e espero contribuir muito e ajudar muito essa equipe", disse Gustavo Henrique, que já trabalha com os novos companheiros. "Sou um cara que trabalha muito e pode ter certeza que não vai fazer entrega nesta jornada."

Apesar de ter boas opções para a defesa, o clube ainda busca um lateral-direito e Matheuzinho, do Flamengo, pode ser a "sombra" para Fagner. Além disso, o presidente Augusto Melo promete fechar com três peças para o setor ofensivo e "fechar" o renovado elenco.