Corinthians vai à polícia após achar equipamentos de espionagem na sala de presidência

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira que a varredura realizada na sede social encontrou aparelho de espionagem na sala da presidência. O resultado do trabalho foi documentado em um Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 52º Distrito Policial do Parque São Jorge.

O equipamento instalado acima da poltrona do principal dirigente do clube era um sensor de presença adulterado e com resíduos de cola. De acordo com o clube, aparentemente havia uma câmera oculta em seu interior.

As varreduras, realizadas pela empresa Aus Defense, pertencente ao grupo KGB, aconteceram nos dias 29 de dezembro e 10 de janeiro e foram feitas na sede social e nos centros de treinamento do futebol profissional e da base.

Também foram encontrados outros três equipamentos, dois na sede do Tatuapé e um no centro de treinamento das categorias de base. O comunicado oficial do Corinthians identifica e detalha cada um dos dispositivos encontrados durante o trabalho de varredura.

"No processo, foram localizados: um sensor de presença, com uma câmera oculta instalada em seu interior, na recepção do quinto andar do prédio administrativo, onde está localizada a presidência do clube", afirma o documento.

"Outro sensor de presença, ainda na recepção, logo acima da porta que dá acesso à sala do presidente, com equipamento adulterado e resíduos de cola em seu interior, aparentando ter sido utilizado para finalidade semelhante do primeiro dispositivo encontrado", segue a nota.

"Um terceiro sensor de presença com características semelhantes ao anterior - vazio e aparentando ter sido usado para finalidade semelhante - na própria sala do presidente, acima de sua poltrona", continua.

"Nova câmera oculta dentro de um sensor de presença em uma das salas de reunião do CT da base, à qual estava conectado um gravador de DVR escondido no forro", finaliza o comunicado.