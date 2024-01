Bia Haddad e Rafael Matos vencem em estreias na chave de duplas do Aberto da Austrália

O Brasil somou duas vitórias no Aberto da Austrália nesta terça-feira, ambas nas chaves de duplas. Beatriz Haddad Maia e Rafael Matos, com seus respectivos parceiros, estrearam com bons resultados - a brasileira já havia vencido em sua primeira partida na chave de simples, em Melbourne.

No embalo do título conquistado no fim de semana passado, Bia manteve a dupla com Taylor Townsend. E, juntas, venceram mais uma vez. Brasileira e americana derrotaram a eslovaca Tereza Mihalikova e a chinesa Yifan Xu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h28min de partida.

No fim de semana, Bia e Taylor foram campeãs da chave de duplas do Torneio de Adelaide, também na Austrália. Foi o primeiro torneio em que elas jogaram juntas. Em Melbourne, elas tentam repetir a dose. Em 2022, com outra parceira, Bia foi vice-campeã de duplas do Aberto da Austrália.

As futuras rivais de Bia e Taylor na segunda rodada ainda não foram definidas. Elas sairão do confronto entre a russa Mirra Andreeva e a búlgara Viktoriya Tomova e a parceria formada pela russa Anna Blinkova pela belarussa Aliaksandra Sasnovich.

Antes do seu segundo jogo nas duplas, Bia voltará à quadra para jogar na chave de simples. Ela vai entrar enfrentar a jovem russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos, a partir das 23h30 desta terça, pelo horário de Brasília.

MATOS SOFRE, MAS AVANÇA

O tenista brasileiro e o colombiano Nicolas Barrientos sofreram na estreia em Melbourne. Eles precisaram salvar cinco match points para buscar a vitória, de virada, com direito a dois tie-breaks. O placar contra o indiano Yuki Bhambri e o holandês Robin Haase foi 1/6, 7/6 (10/8) e 7/6 (9/7).

Matos e Barrientos também não sabem quem enfrentarão na segunda rodada. Seus futuros adversários vão sair do confronto entre a dupla formada pelo britânico Jamie Murray e o pelo neozelandês Michael Venus e a parceria do uruguaio Ariel Behar com o checo Adam Pavlasek.