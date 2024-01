'Poderiam até acabar com esse prêmio', diz Galvão Bueno sobre The Best

O narrador Galvão Bueno usou suas redes sociais para manifestar seu descontentamento com o resultado da atual edição do The Best, prêmio da Fifa que aponta os melhores jogadores do ano. Realizado em Londres, o evento coroou o argentino Lionel Messi pela oitava vez, fato que gerou reações negativas, uma vez que o norueguês Erling Haaland era o favorito.

Galvão não questionou diretamente a escolha de Messi, do Inter Miami, como o melhor, mas criticou principalmente a ausência do argentino e dos outros concorrentes: Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

"Messi venceu de novo o prêmio The Best da Fifa. Mas eu gostava desse prêmio quando era unificado com a Bola de Ouro. Senti a edição atual desmoralizada! Nenhum dos três finalistas compareceu à cerimônia. Poderiam até acabar com esse prêmio!", escreveu Galvão em sua perfil no Instagram.

Para Galvão, o prêmio dado pela Fifa fazia mais sentido em seu período de unificação com a Bola de Ouro, realizado pela revista France Football. Entre 2010 e 2015, a cerimônia foi unificada e condecorou o mesmo atleta. Mas até mesmo naquele tempo, houve contestação, como a escolha de Messi em 2010.

Galvão Bueno está aproveitando o verão nas praias do Ceará, em Barra do Trairi. O narrador tem compartilhado os passeios diários ao lado de sua mulher, Desirée Soares. Nesta segunda-feira, eles trocaram a areia pelo ar, em um passeio de helicóptero que sobrevoou Guaramiranga.

O casal já havia curtido alguns dias no Estado em agosto de 2023. Na ocasião, Galvão viralizou ao aparecer em um vídeo tomando uma bebida alcoólica direto da garrafa e falando: "Jeri enlouqueceu".