Pia Sundhage é contratada como nova treinadora da seleção Suíça: 'É um privilégio'

A ex-técnica da seleção brasileira de futebol feminino Pia Sundhage voltou ao noticiário nesta terça-feira, ao ser anunciada como a nova treinadora da seleção da Suíça. Após fracassar com o Brasil na Copa do Mundo do ano passado, ela agora tem o desafio de comandar a sua nova equipe no Campeonato Europeu, que acontecerá em 2025.

"É um privilégio poder treinar uma equipe sob tanta pressão. Adoro isso", afirmou a treinadora em um comunicado publicado pela entidade que comanda o futebol local sobre a nova contratação.

A treinadora de 63 anos assume a tarefa de liderar a Suíça, que será a sede da competição, e assinou contrato até o final de 2025. A notícia da chegada da comandante sueca foi tratada com bastante euforia pelos dirigentes suíços.

"A nomeação da Pia Sundhage é um novo marco para o futebol feminino suíço. Tenho certeza de que conseguiremos uma grande evolução para a modalidade com a sua experiência e conhecimento", comentou Dominique Blanc, presidente da federação.

Apesar de ter chegado com o prestígio alardeado pelos dirigentes, Pia vem de um trabalho decepcionante à frente da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado, que foi realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Cotado para chegar às fases decisivas, o Brasil acabou eliminado na fase de grupos do torneio. Além do desempenho abaixo do esperado, a treinadora sueca também foi criticada por não ter convocado a experiente atacante Cristiane.