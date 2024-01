Botafogo apresenta Barboza, zagueiro com experiência na Libertadores, e anuncia o ala Manafá

Zagueiro com experiência na Libertadores, o argentino Alexander Barboza foi apresentado nesta terça-feira pelo Botafogo no estádio Nilton Santos e disse ser um defensor que gosta de sair jogando.

"Não gosto de jogar a bola para qualquer lado", afirmou o zagueiro. "Não sou o jogador mais rápido do mundo, mas tenho minhas manhas", afirmou.

Em seus comunicados, o Botafogo ressalta que Barboza, que tem 1,94m, é um dos atletas com mais duelos ganhos na última edição da Copa Libertadores. Em 2024, o clube tenta voltar à fase de grupos da competição pela primeira vez desde 2017. Como terminou o Brasileiro apenas na quinta colocação, o Botafogo precisa disputar uma fase preliminar.

Nas três últimas temporadas, Barboza defendeu o Libertad, do Paraguai, na Libertadores. No ano passado caiu na fase de grupos, em 2022 foi eliminado pelo Athletico Paranaense nas oitavas final e não chegou à fase de grupos em 2021

"Estou muito feliz por estar aqui. Eu e minha família escolhemos esse grande clube, pois sabíamos que era o melhor caminho. É um salto muito grande na minha carreira", afirmou o zagueiro de 29 anos, revelado pelo River Plate.

O Botafogo também anunciou nesta terça a contratação do lateral-direito português Wilson Manafá. Aos 29 anos, ele estava no Granada, da Espanha, e assinou contrato com Botafogo até dezembro de 2025. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos ainda esta semana.