Osorio promete jogo ofensivo para a torcida do Athletico em 2024: 'Vai ficar orgulhosa'

O novo técnico do Athletico Paranaense, o colombiano Juan Carlos Osorio, afirmou nesta terça-feira que pretende fazer seu time controlar o jogo através da posse de bola e será bastante ofensivo, dando orgulho para a torcida.

"Vamos fazer com que a torcida desfrute do jogo ofensivo que vamos propor. Nossa torcida vai ficar muito orgulhosa do nosso jogo, porque vamos tentar sempre ser protagonistas", afirmou o técnico, que apontou a posse de bola como a grande mudança no futebol nos últimos anos.

"Anteriormente, a maioria dos times defendia o espaço, em bloco muito baixo e jogava em transição. Hoje há equipes que disputam a posse de bola. Controlar o jogo através do controle da bola, criando a maior quantidade de opções possíveis", disse o técnico.

No ano do centenário do Athletico, Osorio disse o objetivo é conquistar títulos relevantes e que o Estadual é preparatório para isso. Ele disse que direção do clube planeja um salto de qualidade.

"Este salto pode ser a conquista do Brasileirão, da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Teremos dois ou três meses para nos prepararmos para os outros oito meses, quando teremos três competições com jogos a cada três dias", disse.

O técnico colombiano, cujo último trabalho foi no Zamalek, do Egito, disse que acertou ao apostar no projeto esportivo do Athletico e que o clube é um dos dois ou três melhores da América.

"Voltar ao futebol brasileiro é voltar ao futebol que eu sempre admirei, desde criança", afirmou Osorio, que dirigiu o São Paulo em 2015. Em quatro meses, dirigiu o time em 29 jogos, com 13 vitórias e 7 empates (aproveitamento de 52,87%). Ele deixou o time do Morumbi para assumir o comando da seleção mexicana.