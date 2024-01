Corinthians goleia o CRB e está nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians garantiu presença nas quartas de final da atual edição ao golear o CRB-AL, por 6 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Bento de Abreu, em Marília.

Dono de dez títulos, o Timão tenta acabar com um jejum de sete anos e na próxima fase vai enfrentar Ituano ou América-MG, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, em São Carlos.

Apesar do susto com a bola na trave de Wallace logo no primeiro minuto, a etapa inicial foi dominada pelo Corinthians. Léo Maná abriu o placar em cobrança de pênalti, sofrido por Arthur Sousa. Sem tirar o pé, Higor ampliou ao completar cruzamento de Kayke.

Em desvantagem e sem conseguir reagir, o CRB sofreu mais três gols no fim do primeiro tempo. Pedrinho marcou o seu sexto na Copinha em chute de fora da área e Ryan, também de pênalti, fez a festa dos torcedores presentes no Bento de Abreu. Nos acréscimos, Wallace mandou contra as próprias redes.

No segundo tempo, o Corinthians diminuiu um pouco o ritmo, mas mesmo assim balançou as redes do CRB mais uma vez. Kayke fez seu gol na partida ao aproveitar rebote do goleiro em chute de Arthur Sousa.