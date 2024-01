Botafogo estreia no Carioca diante do Madureira para esquecer fiasco de 2023

Com o objetivo de esquecer de vez a crise da temporada passada, em que perdeu o título do Brasileirão, o Botafogo estreia no Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 19h. O primeiro desafio da temporada será o Madureira diante de sua torcida, no Engenhão, no Rio.

O alvinegro não vence o estadual desde 2018 e espera quebrar o jejum. Na história, Botafogo e Madureira mediram forças 131 vezes. Os botafoguenses venceram 97, enquanto os tricolores apenas 11, além de 23 empates.

O Botafogo inicia a temporada com alguns reforços, principalmente na parte defensiva, como o goleiro John, revelado no Santos e que estava no Internacional, e os zagueiros Lucas Halter, do Goiás, e o argentino Alexander Barboza, que estava no Libertad, do Paraguai.

Isso porque o clube perdeu nomes importantes, como o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, que foram para o Lyon, da França, além do lateral Di Plácido e o zagueiro Victor Cuesta, que não renovaram seus contratos. O reforço mais importante foi o atacante venezuelano Savarino, campeão brasileiro com o Atlético-MG, e que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

Para este confronto inicial, o técnico Tiago Nunes deve utilizar o elenco principal, mas sem escalar todos os titulares. Ele chegou a testar uma formação com três zagueiros em Itu, onde o time fez a pré-temporada. Certo é que os reforços Lucas Halter e Alexander Barboza são nomes certos no setor independentemente da formação tática. O atacante Savarino também deve ganhar uma chance entre os titulares.

A boa notícia fica por conta da liberação do lateral-esquerdo Marçal e do atacante Tiquinho Soares. Punidos na temporada passada por expulsões, precisariam cumprir mais três jogos em 2024. Após recurso, cada jogador terá que pagar 100 cestas básicas, que deverão ajudar vítimas das enchentes no Rio.

Pelo lado do Madureira, comandado por Daniel Neri, muitas contratações foram realizadas. Caras conhecidas, como Rodrigão, ex-Santos, e Hugo Borges, ex-Vasco, chegaram ao time do subúrbio. A provável dupla de ataque se mostrou efetiva por onde atuou e chega com expectativa por parte da torcida.

Os desfalques, por sua vez, ficam por conta de Reydson, Juninho e João Felipe, que pertencem ao Botafogo e não podem atuar por questão contratual.