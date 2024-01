Luisa Stefani tem estreia adiada no Aberto da Austrália; Marcelo Melo e Ingrid Martins caem

A tenista Luisa Stefani teve a sua estreia no Aberto da Austrália adiada por causa do mau tempo. A chuva de três horas que atingiu Melbourne provocou a mudança da realização da sua partida, que está prevista para acontecer na tarde desta quarta-feira na Austrália (por volta das 22h30, no horário de Brasília).

Stefani, que tem como parceira a holandesa Demi Schuurs, vai encarar a dupla formada pela romena Sorana Crister e a croata Donna Vekic. A competição apresenta ainda mais dois brasileiros que vão entrar em quadra.

Ao lado do argentino Sebastian Baez, o brasileiro Thiago Wild vai ter pela frente a dupla formada pelo francês Alexander Muller e o austríaco Sebastian Ofner na quadra 12. Já Marcelo Demoliner conta com a parceria do neozelandês Marcus Daniell para enfrentar John Millman e Edward Winter.

A rodada da madrugada do Grand Slam da Austrália marcou o fim da linha para dois tenistas nacionais. Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop fizeram um jogo equilibrado, mas caíram diante de Rajeev Ram e Joe Salisbury com parciais de 7/6 (7-4) e 7/5.

Ingrid Martins também deu adeus ao torneio. Ao lado da romena Monica Niculescu, ela estreou com derrota por 2 sets a 0 para as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, com parciais de 6/3 e 6/1.

DJOKOVIC AVANÇA E DISCUTE COM TORCEDOR

Em um jogo com quatro horas de duração, Novak Djokovic precisou disputar quatro sets para derrotar o australiano Alexei Popyrin, 43º do ranking. As parciais que confirmaram o triunfo foram de 6/3, 4/6, 7/6 (7-4) e 6/3.

A dificuldade em superar o rival acabou afetando os nervos do tenista que durante o quarto set foi provocado por um torcedor e resolveu tirar satisfação. Antes do início do quinto game do quarto set, ele se dirigiu ao fã mostrou seu descontentamento. "Diga-me na minha cara", afirmou bastante nervoso. Em seguida, porém, ele definiu a vitória e segue no torneio.

Dez vezes campeão em Melbourne e dono de 24 títulos de Grand Slam, o sérvio não perde um jogo no Aberto da Austrália desde as oitavas de final de 2018. São 30 vitórias seguidas. Além disso, o número um do mundo contabiliza 77 vitórias e se iguala a Serena Williams na Rod Laver Arena.

Entre os demais cabeças de chave avançaram Jannik Sinner (4º), Alex de Minaur (10º), Sebastian Baez (26º), Taylor Fritz (12°), Karen Khachanov (15º), Ben Shelton (16º), Adrian Mannarino (20º), Tomas Martin Etcheverry (30º), Sebastian Korda (29º), Andrey Rublev (5º), Stefano Tsitsipas (7º),

.

No simples feminino, Barbora Krejcikova e Coco Gauf, além da brasileira Bia Haddad também confirmaram o seu favoritismo em quadra e se mantém na sequência do Aberto da Austrália.