Benzema processa ministro do Interior da França por acusação de envolvimento com grupo radical

O atacante Karim Benzema abriu um processo por difamação contra o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, que o acusou de ter ligações com a Irmandade Muçulmana. Darmanin afirmou em outubro que o jogador francês tinha "uma ligação notória" com o grupo islâmico pan-árabe que chegou ao poder no Egito nas eleições ocorridas um ano após a revolta popular de 2011. A declaração aconteceu após o atacante do Al-Ittihad publicar uma mensagem de apoio ao povo de Gaza no início do conflito entre Israel e Hamas.

Na denúncia, apresentada na segunda no Tribunal de Justiça da República, Benzema nega veementemente ligação com a Irmandade Muçulmana ou com qualquer membro da organização. O caso foi encaminhado a um tribunal especial para casos que envolvem ministros de Estado.

"O ministro do Interior não hesita em arrastar o meu nome na lama por ligações inexistentes com esta organização", afirmou o jogador na sua queixa, acrescentando que foi retratado como sendo "próximo do inimigo ou diretamente um inimigo" e que isso era uma violação de sua honra.

O advogado de Benzema, Hugues Vigier, afirmou que o atacante, que é muçulmano e joga atualmente na Arábia Saudita, foi vítima de "exploração política" com consequências consideráveis para a sua família.

Benzema, de 36 anos, marcou 37 gols em 97 jogos pela França. Ele não integrou a delegação vice-campeã da Copa do Mundo de 2022 devido a uma lesão, mas conquistou a Bola de Ouro daquela temporada.

O atacante venceu a Liga dos Campeões cinco vezes pelo Real Madrid e marcou 354 gols pelo time espanhol, o que o coloca em segundo lugar na lista de artilheiros do clube, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo, que tem 450.