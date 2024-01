Última colocada no Mundial de F-1, Haas anuncia data do lançamento do seu novo carro

Após mudanças no comando da equipe, a Haas definiu o dia 11 de fevereiro, no circuito de Silverstone, como a data de lançamento oficial do seu carro para o Mundial da Fórmula 1 de 2024.

Günther Steiner foi substituído por Ayao Komatsu como chefe de equipe e o diretor técnico Simone Resta deixou a Haas depois que o time terminou o Mundial de Construtores de 2023 na última colocação.

Komatsu afirmou que o novo carro é um avanço, mas ainda não é bom o suficiente porque seu desenvolvimento começou tarde. "Sou realista com o carro que estamos lançando, mas não de uma forma negativa. Não é culpa dos nossos engenheiros."

O dirigente afirmou que a melhoria da Haas requer união. "Somos uma equipe pequena. Temos que trabalhar com unidade ou não teremos chance."

Apesar das mudanças no alto comando, a Haas vai manter sua dupla de pilotos, o dinamarquês Kevin Magnussen e o alemão Nico Hülkenberg, que somada conseguiu apenas 12 pontos em 2023.

Com a definição da Haas, somente uma escuderia não divulgou quando fará o lançamento de seu carro de 2024, a AlphaTauri. Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 acontecem de 21 a 23 de fevereiro em Sakhir, no Bahrein. A primeira das 24 corridas do Mundial será no mesmo circuito, no final de semana seguinte.