Auxiliar técnico dos Warriors e mentor de Nikola Jokic morre aos 46 anos

Auxiliar técnico do Golden State Warriors e mentor do astro Nikola Jokic, o sérvio Dejan Milojevic morreu aos 46 anos, nesta quarta-feira. Ele sofreu um ataque cardíaco, de acordo com a equipe da NBA. O auxiliar estava internado na cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos, desde a noite de terça.

Milojevic sofreu um mal estar na noite de terça e havia sido encaminhado ao hospital. Os Warriors não deram maiores detalhes sobre a condição clínica do seu auxiliar antes do anúncio da morte. O sérvio participou da campanha da equipe da Califórnia na conquista do título da NBA em 2022.

"Estamos absolutamente devastados pela morte inesperada de Dejan. Esta é uma perda trágica e chocante para todos aqueles ligados aos Warriors e é um momento de incrivelmente difícil para sua família, amigos e para todos nós que tivemos o prazer de trabalhar com ele", lamentou o técnico do Golden State, Steve Kerr.

Em homenagem ao auxiliar, a NBA decidiu adiar a partida dos Warriors contra o Utah Jazz, que estava agendada para a noite desta quarta. "A NBA lamenta o falecimento repentino do assistente técnico do Golden State, Dejan Milojevic, um querido colega e querido amigo de tantos na comunidade global do basquete", disse o comissário da NBA, Adam Silver.

"Além de vencer o campeonato de 2022 em sua primeira temporada com os Warriors e ser mentor de alguns dos melhores jogadores do mundo, Dejan teve uma vitoriosa carreira como jogador e foi um treinador distinto na Sérvia", completou Silver.

Milojevic estava em sua terceira temporada com os Warriors. Anteriormente, treinou na Sérvia, onde já trabalhou com o então jovem Nikola Jokic junto com a equipe de Montenegro - Jokic se tornou um dos principais jogadores da NBA, duas vezes escolhido como MVP da temporada. Ele foi técnico principal por oito anos na Europa e anteriormente foi treinador adjunto da seleção sérvia ao lado do atual adjunto do Atlanta Hawks, Igor Koskoskov.

O auxiliar técnico sérvio também trabalhou com o pivô do Los Angeles Clippers Ivica Zubac, o pivô do Orlando Goga Bitadze e o pivô do Houston Boban Marjanovic, entre outros, durante seu tempo como treinador na Europa.