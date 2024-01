Ex-tenista Arantxa Sanchez é condenada a prisão por ocultar patrimônio

A ex-tenista espanhola Arantxa Sanchez Vicario, dona de três títulos de Roland Garros, foi condenada a dois anos de prisão pela Justiça do seu país nesta quarta-feira. A ex-atleta de 52 anos, seu ex-marido e outras três pessoas foram condenados por ocultar patrimônio para não pagar dívidas com um banco europeu.

Apesar da decisão de um tribunal de Barcelona, Arantxa não será presa porque o juiz do caso aplicou uma pena suspensa. Assim, ela só será encaminhada a uma penitenciária se cometer algum crime no período de dois anos. Todos negam as acusações.

A ex-tenista e seu ex-marido, Josep Santacana, também terão que pagar uma compensação financeira no valor de 6,6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) ao Banco de Luxemburgo, além de multas específicas. O grupo foi condenado por ocultar patrimônio para evitar pagar uma dívida que alcançava 7,6 milhões de euros (R$ 40,4 milhões), incluindo os juros.

Josep Santacana, que se divorciou de Arantxa em 2019, recebeu uma sentença mais dura, de três anos e meio de prisão, também com pena suspensa. A espanhola culpa o ex-marido pelos problemas financeiros que enfrenta nos últimos anos.

Arantxa é uma das referências do tênis espanhol. Ela se tornou a primeira mulher do país a alcançar o topo do ranking, na esteira dos três títulos de Roland Garros, entre as décadas de 80 e 90. Também foi campeã do US Open, além de finalista do Aberto da Austrália e de Wimbledon por duas vezes cada. Ela se aposentou em 2002.