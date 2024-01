Santos perde do Cruzeiro e é eliminado nas oitavas da Copa São Paulo de Juniores; Fla avança

A fase de oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores chegou ao fim na noite desta quarta-feira e os dois últimos times classificados para às quartas de final foram conhecidos. Flamengo e Cruzeiro eliminaram os paulistas Botafogo-SP e Santos, respectivamente, e seguem vivos na briga pelo título do principal torneio de base do Brasil.

Na Arena Barueri, Santos e Cruzeiro fizeram um grande clássico no futebol nacional e o time mineiro se saiu melhor, vencendo por 3 a 0, com gols de Fernando, Rhuan Gabriel e Ruan Índio, todos no segundo tempo. Agora, irá enfrentar o Coritiba nas quartas de final, que mais cedo eliminou o Ibrachina-SP, nos pênaltis.

Jogando no estádio José Liberatti, em Osasco, o Flamengo não teve vida fácil, mas eliminou o Botafogo-SP, vencendo por 2 a 1. Depois de abrir o placar com Daniel Rogério, ainda na primeira etapa, os cariocas viram o rival empatar com Thalles, aos 45 minutos do segundo tempo. Mas, nos instantes finais da partida, Felipe Lima fez o gol da classificação rubro-negra.

Agora, o time carioca irá enfrentar a surpresa Aster Itaqua-SP nas oitavas de final. O Aster, responsável por eliminar o bicampeão Palmeiras, eliminou nesta quarta o Atlético Guaratinguetá-SP por 2 a 1.

As quartas de final começarão a ser disputadas nesta quinta-feira com dois jogos. Os outros dois serão realizados na sexta-feira. O mata-mata seguirá ainda com semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira todos os resultados da Copinha nesta quarta-feira:

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 2 Aster Itaqua-SP

Ibrachina-SP 1 (2) x (4) 1 Coritiba

Botafogo-SP 1 x 2 Flamengo

Santos 0 x 3 Cruzeiro