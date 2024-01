Com reservas, Vasco recebe o Boavista em casa na estreia do Carioca

A caminhada do Vasco no Campeonato Carioca vai começar com um time totalmente reserva. Nesta quinta-feira, o clube cruzmaltino receberá o Boavista a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio de São Januário, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

Sem se importar muito com o Estadual, o Vasco está realizando a sua pré-temporada no Uruguai. Horas depois da partida contra o Boavista, o grupo principal vai estar fazendo um amistoso contra o San Lorenzo, da Argentina.

No início do Carioca, o Vasco será comandado por William Batista, treinador do time sub-20, e vai ter uma mescla de experiência e juventude. O goleiro Halls e os meias JP e Mateus Carvalho retornaram do Uruguai e estarão em campo neste primeiro compromisso.

Mas o principal reforço cruzmaltino para a estreia no Estadual vai estar nas arquibancadas. O fato do Vasco jogar sem seus principais jogadores não desanimou a torcida e mais de 15 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Do outro lado, o Boavista espera aproveitar a ausência dos titulares no time adversário para começar o campeonato com o pé direito. O elenco comandado pelo português Filipe Cândido, de apenas 44 anos, tem jogadores experientes, como o zagueiro Elivelton (ex-Fluminense), o meia Erick Flores (ex-Flamengo) e o atacante Matheus Alessandro (ex-Fluminense).

FICHA TÉCNICA:

VASCO X BOAVISTA

VASCO - Halls; Capasso, Zé Vitor e Miranda; Paulinho, De Lucca, Barros, Marlon Santos e Leandrinho; Orellano e Paixão. Técnico: William Batista (sub-20).

BOAVISTA - Kléver; Matheus Ludke, Wellington, Pablo Maldini e Alyson; Léo Costa, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Alessandro, Cristian e Erick Flores. Técnico: Filipe Cândido.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).