Guarani confirma contratação do lateral Heitor, ex-Inter, até o final da temporada

Depois de outras passagens recentes pelo futebol paulista, o promissor lateral-direito Heitor, de 23 anos, foi anunciado como novo reforço do Guarani com contrato em definitivo firmado até o final de 2024. Ele já está em Campinas, à disposição do técnico Umberto Louzer.

O defensor, destaque das categorias de base do Internacional, chegou a ganhar chance na equipe profissional entre 2019 e 2022, quando se mudou para o Cercle Brugge, da Bélgica. Pelo time gaúcho, ao longo de quatro temporadas, fez 90 partidas e marcou três gols.

No ano seguinte, retornou ao Brasil para defender dois clubes paulistas, primeiro a Ferroviária no Paulistão, e mais tarde o Mirassol no restante da temporada, onde fez 15 jogos.

Prestes a iniciar a temporada 2024 dentro dos gramados, o Guarani apresentará nesta quinta-feira dois de seus novos reforços, o goleiro Vladimir e o zagueiro Léo Santos, já anunciados anteriormente.

Na quarta, foi a vez do volante Camacho e do zagueiro Pedro Henrique serem apresentados à imprensa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nos próximos dias, Heitor deve ser o nome da vez, além do meia Chay, anunciado no início da semana e tido como uma das principais contratações para o ano.

O time de Campinas faz sua estreia no Paulistão já neste final de semana. No domingo, visita o Corinthians na Neo Química Arena para duelo na capital que se iniciará às 18h.