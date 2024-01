Mágica do futebol? Como o Vasco vai jogar duas vezes na mesma noite em países diferentes?

Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes da história, acreditava ser possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto cientistas se desdobram nos dias atuais para comprovar a tese do físico alemão, o Vasco faz algo parecido no futebol. Nesta quinta-feira, o time carioca vai jogar duas vezes no mesmo dia, em dois países diferentes e com menos de duas horas de diferença entre o início de cada partida.

Às 19h30 (horário de Brasília), o Vasco entra em campo para enfrentar o Boavista, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Apesar de a partida valer três pontos na tabela de classificação do Estadual, a equipe cruzmaltina deverá utilizar jovens das categorias de base, enquanto o time principal disputa um amistoso com o San Lorenzo, no Uruguai, às 22h15.

O duelo entre cariocas e argentinos faz parte da Série Río de la Plata, torneio de pré-temporada realizado no país vizinho. A partida com o San Lorenzo acontece no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado. O Vasco está hospedado em um resort de Punta del Este e vem realizando treinamentos sob o comando do técnico argentino Ramón Díaz, que renovou contrato e fica no clube em 2024.

Esta não é a primeira vez que um time realiza a façanha de atuar duas vezes em um único dia. Em 16 de novembro de 1994, o São Paulo fez jornada dupla no Morumbi ao enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, às 20h, pela extinta Copa Conmebol, e depois o Grêmio, às 22h, pelo Campeonato Brasileiro. Em ambas as partidas, o tricolor paulista saiu vitorioso pelo placar de 3 a 1.

Ainda em 1994, o Grêmio passou por situação parecida. À época, o Campeonato Gaúcho possuía um calendário com muitas datas, obrigando o tricolor gaúcho a realizar nada menos que três partidas no estádio Olímpico, em 11 de dezembro. Às 14h, empatou sem gols com o Aimoré; às 16h, derrota por 4 a 3 para o Santa Cruz; e às 18h, vitória por 1 a 0 diante do Brasil de Pelotas. Ao todo, o time porto-alegrense utilizou 34 atletas naquele dia.

Em 2016, o Bahia viveu situação parecida à do Vasco. Em 9 de março, o time baiano encarou o Galícia, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pelo Estadual, vencendo o confronto por 4 a 0. Após a partida, uma equipe tricolor viajou com um time alternativo até Petrolina, em Pernambuco, para o duelo com o Juazeirense, pela Copa do Nordeste. Apesar da logística complicada, o Bahia saiu de campo vitorioso, por 2 a 1.