Ponte Preta encaminha contratação de Dudu Scheit, do Athletico-PR, e anuncia dois reforços

A Ponte Preta está perto de confirmar mais uma contratação. Trata-se do meia Dudu Scheit, que pode chegar por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim da temporada. O jogador de 22 anos é aguardado em Campinas nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com a equipe alvinegra.

Com passagem pela base do Internacional, Dudu Scheit surgiu no Athletico-PR e teve poucas oportunidades no profissional. Foi emprestado ao Operário-PR no ano passado e se destacou. Durante a temporada, entre Campeonato Paranaense e Série C do Campeonato Brasileiro, Dudu Scheit disputou 25 partidas e marcou seis gols, além de ter contribuído com duas assistências.

A Ponte Preta anunciou oficialmente os dois últimos jogadores que estavam acertados, mas ainda não tinham sido confirmados. São eles: o lateral-esquerdo argentino Gabriel Risso e o zagueiro boliviano Luis Haquín. Os nomes já tinham sido regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Além disso, confirmou a renovação contratual do meia Gabriel Santiago.

Gabriel Risso tem 25 anos. O jogador atuou na base do River Plate, mas se profissionalizou apenas no Tucuman, onde fez praticamente toda a carreira. Na temporada passada, jogou emprestado no Atlético Rafaela, também da Argentina. O time argentino, com quem o lateral tem contrato até o final de 2025, o emprestou mais uma vez, agora para a Ponte Preta.

Aos 26 anos, Luís Haquín foi revelado no Oriente Petrolero-BOL, Haquin também defendeu as cores do Pueba-MEX, Melipilla-CHI, Bolívar-BOL, Blooming-BOL e estava no Deportivo Cali-COL. Ele esteve recentemente na lista de convocados da Seleção da Bolívia, nas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. A equipe é comandada pelo brasileiro Antônio Carlos Zago.

Além disso, o meia Gabriel Santiago também está confirmado para 2024. Ele foi novamente emprestado pelo Vitória.

A estreia da Ponte Preta no Paulistão será no sábado, contra o Mirassol, às 20h15, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.