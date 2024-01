Presidente do Corinthians confirma acerto com lateral Matheus França e mira em atacantes

O presidente Augusto Melo anunciou, nesta quinta-feira, a chegada de mais um reforço para a temporada 2024. O lateral direito Matheuzinho chega do Flamengo emprestado por um ano e vai disputar a posição com o veterano Fagner.

Além de trocar de camisa, o reforço vai ter um novo "batismo". De acordo com Melo, o jogador não quer mais ser chamado de Matheuzinho e pediu para mudar de nome. No Corinthians, ele vai ser chamado de Matheus França. "Matheuzinho está chegando. Agora é Matheus França", disse o dirigente.

Seguindo o planejamento de montagem do elenco para 2024, Matheus França chega como a sexta contratação do clube. A defesa é o setor que mais recebeu atletas. A diretoria acertou a vinda dos zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres e dos laterais-esquerdos Hugo e Diego Palacios.

Mais dois nomes também acertaram o vínculo com o clube: o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. A prioridade da diretoria agora é trazer mais um atacante. No elenco atual, o técnico Mano Menezes tem à disposição para o setor defensivo Yuri Alberto, Romero, Wesley e Gustavo Mosquito. Quem está de saída é o volante Roni, que acertou seu empréstimo com o Atlético-GO.

Em fase final de preparação, o Corinthians faz a sua estreia no Campeonato Paulista neste final de semana. No domingo, o time do técnico Mano Menezes recebe o Guarani às 18h, na Neo Química Arena.